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عربي-دولي

هشم رأسها بالفأس.. مقتل سيدة على يد زوجها في أول أيام العيد

Lebanon 24
10-04-2024 | 12:15
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لقيت سيدة مصرية في قرية السمطا مركز دشنا شمالي محافظة قنا، مصرعها على يد زوجها في أول أيام العيد، حيث هشم المتهم رأسها بفأس.

 وقالت وسائل إعلام مصرية إن مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا تلقى إخطارا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من النجدة بمقتل سيدة بآلة حادة في قرية السمطا مركز دشنا.

 وبعد الفحص من قبل الأجهزة الأمنية تبين مصرع السيدة "ع." ربة منزل على يد زوجها الذي هشم رأسها بفأس.

 وذكرت أنه تم إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى فاو في دشنا تحت تصرف الجهات المختصة.

 وأشارت إلى أنه تم تحرير محضر بالواقعة وتم إخطار الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات.

( روسيا اليوم)
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