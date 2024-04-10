Advertisement

عربي-دولي

خوفًا من هجمات داعش.. باريس تعزّز الأمن حول ملاعبها

Lebanon 24
10-04-2024 | 11:50
A-
A+
Doc-P-1185679-638483720753301643.png
Doc-P-1185679-638483720753301643.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بعد تهديدات مباشرة باقتحام ملاعب باريس وارتكاب هجمات إرهابية داخلها، عُزّزت الإجراءات الأمنية "بشكل كبير" في باريس عشية مباراة باريس سان جيرمان الفرنسي وضيفه برشلونة الإسباني الأربعاء في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بحسب ما أعلن وزير الداخلية جيرالد دارمانان الذي قال أن مدير الشرطة عزّز بشكل كبير الإجراءات الأمنية" بعد "تهديد موصوف تحدث عنه تنظيم الدولة الإسلامية علنا".
Advertisement

وأكد الوزير أن "تنظيم الدولة الإسلامية" وجّه تهديداً لجميع مباريات الدور ربع النهائي الثلاثاء والأربعاء، وليس فقط للمباراة المرتقبة بين باريس سان جيرمان وبرشلونة في ملعب بارك دي برانس.

من جهته، قال أدي أديلكان نائب مساعد مفوض شرطة لندن في بيان: "نحن على دراية بتقارير وسائل إعلام وعبر الإنترنت بشأن دعوات لاستهداف المباريات في جميع أنحاء أوروبا وهنا في لندن.

وأضاف: "مع ذلك، أريد أن أطمئن الجماهير بأن لدينا خطة أمنية قوية لمباراة الليلة ونعمل بشكل وثيق وجنباً إلى جنب مع الفريق الأمني في أرسنال لضمان خروج المباراة بسلام".

وقالت بيلار أليغريا المتحدثة باسم الحكومة الإسبانية للصحفيين اليوم إن قوات الشرطة ستنشر 2000 ضابط إضافي لتعزيز الأمن في العاصمة خلال المباراتين.(بي إن سبورتس)

عربي-دولي

رياضة

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:22 | 2024-04-10
13:15 | 2024-04-10
13:00 | 2024-04-10
12:52 | 2024-04-10
12:35 | 2024-04-10
12:30 | 2024-04-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24