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عربي-دولي
خوفًا من هجمات داعش.. باريس تعزّز الأمن حول ملاعبها
Lebanon 24
10-04-2024
|
11:50
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بعد تهديدات مباشرة باقتحام ملاعب باريس وارتكاب هجمات إرهابية داخلها، عُزّزت الإجراءات الأمنية "بشكل كبير" في باريس عشية مباراة باريس سان جيرمان الفرنسي وضيفه برشلونة الإسباني الأربعاء في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بحسب ما أعلن وزير الداخلية جيرالد دارمانان الذي قال أن مدير الشرطة عزّز بشكل كبير الإجراءات الأمنية" بعد "تهديد موصوف تحدث عنه تنظيم الدولة الإسلامية علنا".
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وأكد الوزير أن "تنظيم الدولة الإسلامية" وجّه تهديداً لجميع مباريات الدور ربع النهائي الثلاثاء والأربعاء، وليس فقط للمباراة المرتقبة بين باريس سان جيرمان وبرشلونة في ملعب بارك دي برانس.
من جهته، قال أدي أديلكان نائب مساعد مفوض شرطة لندن في بيان: "نحن على دراية بتقارير وسائل إعلام وعبر الإنترنت بشأن دعوات لاستهداف المباريات في جميع أنحاء أوروبا وهنا في لندن.
وأضاف: "مع ذلك، أريد أن أطمئن الجماهير بأن لدينا خطة أمنية قوية لمباراة الليلة ونعمل بشكل وثيق وجنباً إلى جنب مع الفريق الأمني في أرسنال لضمان خروج المباراة بسلام".
وقالت بيلار أليغريا المتحدثة باسم الحكومة الإسبانية للصحفيين اليوم إن قوات الشرطة ستنشر 2000 ضابط إضافي لتعزيز الأمن في العاصمة خلال المباراتين.(بي إن سبورتس)
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