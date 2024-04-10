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عربي-دولي

زلزالٌ عنيف ضرب هذا البلد قبل قليل... كم بلغت قوّته؟

Lebanon 24
10-04-2024 | 11:57
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أفاد مركز "جي.إف.زد" الألماني لأبحاث علوم الأرض، أنّ زلزالا قوته 5.7 على مقياس ريختر، ضرب منطقة شينجيانغ في الصين.

وأعلن المركز أن الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات.
 
 
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زلزال

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