زلزالٌ عنيف ضرب هذا البلد قبل قليل... كم بلغت قوّته؟

أفاد مركز "جي.إف.زد" الألماني لأبحاث علوم الأرض، أنّ زلزالا قوته 5.7 على مقياس ريختر، ضرب منطقة شينجيانغ في الصين.



وأعلن المركز أن الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات.