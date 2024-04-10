أكثر من 30 مستوطنًا اقتحموا قرية فلسطينية بأسلحتهم.. إليكم ما حصل (صور)

شنّ مستوطنون هجومًا مسلحًا على بلدة برقة قرب رام الله، إذ أسعفت طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني 4 إصابات وأبلغت أن 3 منها بالرصاص الحي، والرابعة بالرصاص المطاطي لفتى يبلغ عمره 15عاما.

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وأفادت مصادر محلية بأن أكثر من 30 مستوطنا هاجموا القرية وشرعوا بإطلاق الرصاص تجاه المواطنين ومنازلهم، ما أدى إلى إصابة أربعة مواطنين بينهم طفل بالرصاص. وأفادت مصادر محلية بأن أكثر من 30 مستوطنا هاجموا القرية وشرعوا بإطلاق الرصاص تجاه المواطنين ومنازلهم، ما أدى إلى إصابة أربعة مواطنين بينهم طفل بالرصاص.