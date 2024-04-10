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عربي-دولي

أكثر من 30 مستوطنًا اقتحموا قرية فلسطينية بأسلحتهم.. إليكم ما حصل (صور)

Lebanon 24
10-04-2024 | 12:10
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شنّ مستوطنون هجومًا مسلحًا على بلدة برقة قرب رام الله، إذ أسعفت طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني 4 إصابات وأبلغت أن 3 منها بالرصاص الحي، والرابعة بالرصاص المطاطي لفتى يبلغ عمره 15عاما.
 
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An armed Israeli settler takes aim as fellow settlers gather close to the West Bank village of Burqah on December 17, 2021, after reported attacks by Israeli settlers on the village. Israeli soldiers carried out a massive manhunt in the occupied West Bank after a Palestinian shooting attack on a car that resulted in one Israeli dead and two others wounded. (Photo by JAAFAR ASHTIYEH / AFP)

وأفادت مصادر محلية بأن أكثر من 30 مستوطنا هاجموا القرية وشرعوا بإطلاق الرصاص تجاه المواطنين ومنازلهم، ما أدى إلى إصابة أربعة مواطنين بينهم طفل بالرصاص.
 
***داخليه*** لحرق بيت في قرية بيتا في نابلس بالضفة الرغبية بعد اطلاق جنود الاحتلال قنابل مسيلة للدموع على منازل المواطنين

وأضافت المصادر بحسب وكالة "وفا" الفلسطينية أن المستوطنين أحرقوا حظيرة للأغنام "بركس" خلال هجومهم على القرية.


المصدر: روسيا اليوم
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