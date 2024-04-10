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عربي-دولي
أكثر من 30 مستوطنًا اقتحموا قرية فلسطينية بأسلحتهم.. إليكم ما حصل (صور)
Lebanon 24
10-04-2024
|
12:10
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شنّ مستوطنون هجومًا مسلحًا على بلدة برقة قرب رام الله، إذ أسعفت طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني 4 إصابات وأبلغت أن 3 منها بالرصاص الحي، والرابعة بالرصاص المطاطي لفتى يبلغ عمره 15عاما.
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وأفادت مصادر محلية بأن أكثر من 30 مستوطنا هاجموا القرية وشرعوا بإطلاق الرصاص تجاه المواطنين ومنازلهم، ما أدى إلى إصابة أربعة مواطنين بينهم طفل بالرصاص.
وأضافت المصادر بحسب وكالة "وفا" الفلسطينية أن المستوطنين أحرقوا حظيرة للأغنام "بركس" خلال هجومهم على القرية.
المصدر:
روسيا اليوم
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