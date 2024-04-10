"هم عادوا ونحن لا".. مستوطنون غاضبون بسبب مقطع فيديو من خان يونس فما القصة؟

"عادوا ثاني يوم من مغادرة جيشنا وبدأو بالاصلاحات ونحن لم نستطيع العودة منذ ستة شهور علي بيوتنا في غلاف غزة ."
هذا الفيديو ازعج الإسرائيليين اليوم ،حتى حساب يديعوت احرنوت نشرته.
المشاهد من بني سهيلا شرق خانيونس ، البلدية بدأت في اصلاح توصيلات المياه مع عودة الاهالي بعد انسحاب… pic.twitter.com/tn2iZGqGzN
— Tamer | تامر (@tamerqdh) April 9, 2024
"عادوا ثاني يوم من مغادرة جيشنا وبدأو بالاصلاحات ونحن لم نستطيع العودة منذ ستة شهور علي بيوتنا في غلاف غزة ."
هذا الفيديو ازعج الإسرائيليين اليوم ،حتى حساب يديعوت احرنوت نشرته.
المشاهد من بني سهيلا شرق خانيونس ، البلدية بدأت في اصلاح توصيلات المياه مع عودة الاهالي بعد انسحاب… pic.twitter.com/tn2iZGqGzN