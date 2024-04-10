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عربي-دولي

"هم عادوا ونحن لا".. مستوطنون غاضبون بسبب مقطع فيديو من خان يونس فما القصة؟

Lebanon 24
10-04-2024 | 12:30
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أثار فيديو التقط في خان يونس غضب المستوطنين، وذلك بعد انسحاب جيش الاحتلال، حيث ظهرت في المقطع آليات ومعدات لبلدية خان يونس، في منطقة بني سهيلا، تعود للعمل، لإصلاح البنية التحتية لتمديدات المياه في المنطقة التي دمرها الاحتلال، بعد يومين من الانسحاب مباشرة.

وعلق مستوطنون بأن الفلسطينيين، عادوا بعد يومين من الانسحاب، إلى مناطقهم وشرعوا في إصلاح الدمار، في حين "لم نستطع نحن العودة إلى مستوطنات غلاف غزة بعد ستة أشهر على الحرب".
 
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من جانبه قال المحلل العسكري الإسرائيلي يوآف زيتون، إن حركة حماس تعيد السيطرة على مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، بعد 4 أيام من انسحاب جيش الاحتلال منها، في ختام عدوان استغرق أربعة أشهر.

وأضاف زيتون في مقال بصحيفة "يديعوت أحرونوت": "يقدر ضباط الجيش المخضرمون أن "حماس" لن تهزم إلا في عام 2026 أو 2027 في أحسن الظروف".

وتابع زيتون: "بعد مرور أربعة أيام على انسحاب الجيش الإسرائيلي من خانيونس، ومع عودة حشود السكان إلى منازلهم المدمرة، شوهد نشطاء ’حماس’ وقد بدأوا في إعادة سيطرتهم على المدينة".(عربي21)
المصدر: عربي21

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