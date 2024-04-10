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عربي-دولي
لأوّل مرة منذ إعلان مرض كيت ميدلتون... الأمير ويليام يكسر صمته ماذا قال؟
Lebanon 24
10-04-2024
|
12:52
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كسّر الأمير ويليام صمته على وسائل التواصل الاجتماعي، لأول مرة منذ إعلان إصابة زوجته كيت بمرض بالسرطان.
وعلى حسابه في منصة "إنستغرام"، أشاد أمير ويلز باللبؤة الإنكليزية راشيل دالي، التي أعلنت اعتزالها الدولي لكرة القدم، في وقت سابق اليوم.
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وكتب ويليام، عبر خاصية "ستوري": "شكرا لك على العديد من العروض التي لا تُنسى. في انتظار الكثير من الأهداف مع أستون فيلا الآن". (سكاي نيوز)
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