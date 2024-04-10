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عربي-دولي

بايدن: انهيار "الناتو" كارثة للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي

Lebanon 24
10-04-2024 | 13:15
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وصف الرئيس الأميركي جو بايدن احتمال انهيار حلف "الناتو" بأنه "كارثة" على الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والعالم أجمع.

 وقال بايدن في مقابلة مع قناة Univision Noticias التلفزيونية: "أسوأ شيء يمكن تخيله هو أن يبدأ حلف "الناتو" في التفكك، وهو ما سيكون كارثيا على الولايات المتحدة وأوروبا والعالم بأسره".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة وحلفائها "تمكنوا من توسيع حلف "الناتو"، ومع انضمام دولتي الشمال إلى الحلف، فقد اكتسبوا ألفي ميل أخرى من الحدود".

 وأضاف: "لدينا مجموعة كاملة من الدول الأعضاء في حلف "الناتو" على الحدود مع روسيا".

  ( روسيا اليوم)

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