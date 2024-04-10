Advertisement

عربي-دولي

الحوثيون: استهدفنا 4 سفن أميركية وإسرائيلية

Lebanon 24
10-04-2024 | 13:22
A-
A+
Doc-P-1185716-638483774798024719.jpg
Doc-P-1185716-638483774798024719.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن الحوثيون عن تنفيذ 4 عمليات عسكرية في خليج عدن ضدّ سفينتين إسرائيليتين وسفينتين أميركيتين إحداهما حربية.

وقالوا في بيان: "استهدفنا سفينتي "MSC DARWIN" و"MSC GINA" الإسرائيليتين، وسفينة "MAERSK YORKTOWN" الأميركية بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة والطائراتِ المسيّرة.
Advertisement

وأضافوا أنهم استهدفوا سفينة حربية أميركية في خليج عدن بعدد من الطائرات المسيّرة. (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:59 | 2024-04-10
18:20 | 2024-04-10
17:35 | 2024-04-10
16:52 | 2024-04-10
16:36 | 2024-04-10
16:35 | 2024-04-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24