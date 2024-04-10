الحوثيون: استهدفنا 4 سفن أميركية وإسرائيلية

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أعلن الحوثيون عن تنفيذ 4 عمليات عسكرية في خليج عدن ضدّ سفينتين إسرائيليتين وسفينتين أميركيتين إحداهما حربية.وقالوا في بيان: "استهدفنا سفينتي "MSC DARWIN" و"MSC GINA" الإسرائيليتين، وسفينة "MAERSK YORKTOWN" الأميركية بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة والطائراتِ المسيّرة.وأضافوا أنهم استهدفوا سفينة حربية أميركية في خليج عدن بعدد من الطائرات المسيّرة. (روسيا اليوم)