بعد ورود بلاغ عاجل... طائرة لم تقلع من المطار ما الذي جرى؟

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صرحت شركة طيران "Red Wings" الروسية اليوم الأربعاء، بأن إحدى طائراتها كانت متجهة من موسكو إلى تل أبيب وتأخر إقلاعها بسبب بلاغ عن وجود قنبلة على متنها.وقال ممثل شركة الطيران لوكالة "نوفوستي": "تم تلقي معلومات بشأن تهديد محتمل على رحلة موسكو-تل أبيب، وعلى الفور أجرت شركة الطيران، بالتعاون مع المطار، تفتيشا إضافيا للطائرة والركاب والأمتعة".وأضاف: "بعد فحص شامل، لم يتم تأكيد المعلومات المتعلقة بالتهديد، وأقلعت الطائرة بسلام". (روسيا اليوم)