أردوغان يعزي هنية في استشهاد 3 من أبنائه وبعض أحفاده

قدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تعازيه لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، بوفاة 6 من أبنائه وأحفاده في قصف إسرائيلي غرب غزة.

وقالت حركة حماس في بيان: "تلقى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية اتصالا هاتفيا من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حيث قدم التعازي باستشهاد ثلة من أولاده وأحفاده بقصف صهيوني غادر في قطاع غزة مساء اليوم".

وأضافت الحركة أن هنية تلقى اتصالات للتعزية من وزير الخارجية التركي وهاكان فيدان ورئيس المخابرات التركية إبراهيم كالن.

من جهته، قال الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي إن "استشهاد أبناء القائد إسماعيل هنية تعبير عن القيادي الذي يلتحم مع شعبه ويتقدمه في التضحيات".

وصرح بأن "هذا جزء من تضحيات كبرى في معركة التحرير الشاملة وجزء من مصيبة شعب عزيز يرى في قائده هنية قدوة في التضحية".

( روسيا اليوم)