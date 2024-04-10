مساء اليوم... غارات أميركيّة وبريطانيّة على الحديدة

أفادت وسائل إعلام حوثية، أن طائرات أميركية وبريطانية شنت ثلاث غارات على مطار الحديدة الدولي في اليمن.

وفي وقت لاحق، ذكرت أن الطيران الأميركي والبريطاني شنّ 4 غارات على منطقة الجبانة في محافظة الحديدة اليمنية. (العربية)