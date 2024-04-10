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عربي-دولي

مساء اليوم... غارات أميركيّة وبريطانيّة على الحديدة

Lebanon 24
10-04-2024 | 14:23
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أفادت وسائل إعلام حوثية، أن طائرات أميركية وبريطانية شنت ثلاث غارات على مطار الحديدة الدولي في اليمن.
وفي وقت لاحق، ذكرت أن الطيران الأميركي والبريطاني شنّ 4 غارات على منطقة الجبانة في محافظة الحديدة اليمنية. (العربية)
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