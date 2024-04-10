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عربي-دولي

تدبير عاجل.. دولة تسحب دواءً لعلاج الأطفال ما السبب؟

Lebanon 24
10-04-2024 | 14:30
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قالت الوكالة الوطنية لإدارة الأغذية والعقاقير والرقابة عليها في نيجيريا، الأربعاء، إنها ستسحب دفعة من شراب لعلاج السعال لدى الأطفال من إنتاج شركة "جونسون آند جونسون" بعد اكتشاف درجة مرتفعة بشكل غير مقبول من مادة سامة قد تكون قاتلة.

 وأظهرت الاختبارات المعملية على شراب بينيلين بيدياتريك ارتفاع مستوى مادة غلايكول ثنائي الإيثيلين التي ارتبطت بوفاة عشرات الأطفال في غامبيا وأوزبكستان والكاميرون منذ عام 2022 في واحدة من أسوأ موجات التسمم في العالم بسبب أدوية تؤخذ بطريق الفم.

 وقالت الوكالة النيجيرية، في بيان على موقعها على الإنترنت، إن الشراب يستخدم لعلاج الأعراض المرتبطة بالسعال والاحتقان وحمى القش وغيرها من ردود الفعل التحسسية لدى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين عامين و12 عاما.

وجاء في بيان الوكالة: "أظهر تحليل المختبر الذي أجري على المنتج أنه يحتوي على مستوى عال بصورة غير مقبولة من غلايكول ثنائي الإيثيلين وتبين أنه يسبب تسمما حادا في حيوانات المختبر عندما يؤخذ بطريق الفم".

 وأضاف البيان أن "الاستهلاك البشري للمادة قد يسبب أعراضا مثل آلام البطن والقيء والإسهال والصداع، كما يلحق ضررا شديدا بالكلى قد يؤدي إلى الوفاة".

 وأحالت "جونسون آند جونسون" طلبا للتعليق إلى شركة كينفيو التي تمتلك الآن علامة بنيلين التجارية بعد انفصالها العام الماضي. ولم ترد كينفيو بعد على طلب التعليق.

 وأُنتِجت الدفعة التي تم سحبها في جنوب إفريقيا في أيار 2021، بتاريخ انتهاء صلاحية في نيسان 2024. وحثت الوكالة النيجيرية من لديهم زجاجات من الدفعة المقرر سحبها على التوقف عن استخدامها أو بيعها وتقديمها إلى أقرب مكتب تابع للوكالة.

( سكاي نيوز)
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