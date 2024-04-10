دون إشارة لأحفاده.. هكذا علّق جيش الإحتلال على استهداف أبناء اسماعيل هنية

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وقال الجيش الإسرائيلي والشاباك، في بيان: "في وقت سابق من اليوم، بتوجيه من مخابرات الجيش الإسرائيلي والشاباك، قصفت طائرة سلاح الجو الإسرائيلي 3 نشطاء عسكريين من حماس كانوا يقومون بنشاط إرهابي في وسط قطاع غزة"، على حد زعمه.وادعى الجيش الإسرائيلي أن "النشطاء الثلاثة الذين تم قصفهم هم أمير هنية، قائد خلية في الجناح العسكري لحماس، ومحمد هنية، ناشط عسكري في منظمة حماس ، وحازم هنية، وهو أيضا ناشط عسكري في منظمة حماس"، بحسب البيان.(سي ان ان)