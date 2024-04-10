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عربي-دولي

دون إشارة لأحفاده.. هكذا علّق جيش الإحتلال على استهداف أبناء اسماعيل هنية

Lebanon 24
10-04-2024 | 14:19
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 أكد الجيش الإسرائيلي أنه قتل 3 من أبناء إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" بغارة جوية في غزة، الأربعاء، دون الإشارة إلى مقتل أحفاد هنية، زاعمًا أن أبناء هنية "كانوا يقومون بنشاط إرهابي".
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وقال الجيش الإسرائيلي والشاباك، في بيان: "في وقت سابق من اليوم، بتوجيه من مخابرات الجيش الإسرائيلي والشاباك، قصفت طائرة سلاح الجو الإسرائيلي 3 نشطاء عسكريين من حماس كانوا يقومون بنشاط إرهابي في وسط قطاع غزة"، على حد زعمه.

وادعى الجيش الإسرائيلي أن "النشطاء الثلاثة الذين تم قصفهم هم أمير هنية، قائد خلية في الجناح العسكري لحماس، ومحمد هنية، ناشط عسكري في منظمة حماس ، وحازم هنية، وهو أيضا ناشط عسكري في منظمة حماس"، بحسب البيان.(سي ان ان)
المصدر: سي ان ان
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