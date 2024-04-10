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عربي-دولي

تفاصيل مُخيفة: كسر رقبته وعظام جسده.. طفل بريطاني يعيش مأساة بسبب والده

Lebanon 24
10-04-2024 | 14:57
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عاقبت محكمة في مدينة ليستر البريطانية، الأربعاء، بالسجن مدى الحياة أباً كسر رقبة ابنه البالغ من العمر أربع أسابيع، وتركه يعاني لأكثر من أسبوع، قبل أن يتوفى الطفل أخيراً متأثراً بجراحه.

وعانى الرضيع ليتل أولي ديفيس، في مدينة ليستر، من 40 عظمة مكسورة في أطرافه وسلسلة إصابات الدماغ، بعد تعرضه لعملية تعذيب مروعة على يد والده، مايكل ديفيس، في 2017، وفقاً لصحيفة «دايلي ميل».
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ووقعت الجريمة المروعة في حق الطفل المسكين على مدى عدة أيام قبل وفاته، بينما كانت والدة أولي، كايلي درايفر، تقف متفرجة فقط، ولم تفعل شيئاً لإنقاذه.

وأصيب الرضيع بكسور في الأضلاع، بالإضافة إلى كسور في جمجمته، وعظمة الترقوة وذراعيه وجميع المفاصل في أطرافه الأربعة الصغيرة، قبل وصوله إلى مستشفى ليستر الملكي في يوم وفاته.

واعتبر الأطباء أنّ رقبة الطفل الصغير "المكسورة"، التي أصيب بها قبل أربعة أيام من وفاته، هي الإصابة القاتلة. وتم تشبيه إصابات الطفل بإصابات حادث سيارة شديدة السرعة. وعند استجواب الأب في تحقيقات الشرطة، لم يظهر ديفيس أي علامة على العاطفة أو الندم، وادعى أنّه ليس لديه أي فكرة عن كيفية وفاة طفله.

وحُكم على ديفيس، الأربعاء، بالسجن مدى الحياة بحد أدنى 22 عاماً بتهمة القتل، بينما حُكم على الأم كايلي درايفر، التي قيل للمحكمة: إنّ عمرها العقلي يزيد قليلاً عن 11 عاماً، بالسجن لمدة سبع سنوات.(الخليج)

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