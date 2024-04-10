واشنطن تقدم مساعدات بقيمة 100 مليون دولار للسودان

قال المبعوث الأميركي الخاص للسودان، توم بيرييلو، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة ستقدم تمويلاً إضافياً يتجاوز مائة مليون دولار؛ لإغاثة الشعب السوداني، في ظل الصراع الدائر على أراضيه.

يأتي ذلك في حين تسعى واشنطن لحشد مزيد من الأموال، خلال مؤتمر دولي للمانحين عن الأزمة الإنسانية، هذا الشهر.

وقال بيرييلو إنه يأمل في أن يعطي الشركاء في أنحاء العالم أولوية أكبر للحرب الأهلية في السودان، وأن يشارك مزيد من الدول في مؤتمر للمانحين في باريس، يوم 15نيسان.

ويتزامن بدء المؤتمر مع مرور سنة كاملة على اندلاع الصراع، عندما تحوَّل التوتر الذي ظل يعتمل لمدة طويلة إلى قتال عنيف بين الجيش وقوات «الدعم السريع» شبه العسكرية.

وقال بيرييلو: «الاستجابة الدولية ضعيفة جداً، حصلنا على خمسة بالمائة من المبلغ المطلوب»، مضيفاً أن الولايات المتحدة خصصت بالفعل أكثر من مليار دولار في شكل مساعدات إنسانية للصراع.

وأضاف، دون الخوض في تفاصيل: «سنقدم دفعة أخرى بمبلغ من تسعة أرقام (أكثر من مائة مليون دولار)».

وقال بيرييلو أيضاً إنه من غير المرجح أن تُستأنف محادثات السلام في 18 نيسان، وهو التاريخ الذي قال، في وقت سابق، إن واشنطن تتطلع إليه.

( الشرق الأوسط)