Advertisement

طالب الرئيس الأميركي جو بايدن حركة حماس بقبول المقترح الجديد الذي تقدّم به الوسطاء لهدنة في غزة يشمل الإفراج عن الرهائن، حيث قال، خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، إن "هناك اقتراحا جديدا مطروحا على الطاولة للتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن".وتابع: "على حماس أن تقبل العرض. وبعد ذلك يمكننا إعادة الرهائن وتحقيق وقف إطلاق النار لمدة ستة أسابيع".وأضاف: "الجهود الإسرائيلية لتعزيز المساعدات لغزة ما تزال غير كافية وننتظر وفاء نتنياهو بالتزاماته".وأوضح: "فيما يتعلق بالتهديد الإيراني بشن هجوم على إسرائيل فإن التزامنا بأمن إسرائيل في مواجهة هذه التهديدات من إيران ووكلائها هو أمر ضروري".(سكاي نيوز عربية)