قتيل وجريح في حادث طعن في فرنسا

أعلنت الشرطة الفرنسية، عن مقتل شخص، وإصابة آخر بجروحٍ خطيرة، في حادث طعن بسكين، في مدينة بوردو.

وبحسب وسائل إعلام فرنسيّة، تمكّنت الشرطة من قتل مُنفّذ العمليّة.