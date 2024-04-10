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عربي-دولي

قتيل وجريح في حادث طعن في فرنسا

Lebanon 24
10-04-2024 | 15:27
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أعلنت الشرطة الفرنسية، عن مقتل شخص، وإصابة آخر بجروحٍ خطيرة، في حادث طعن بسكين، في مدينة بوردو.
 
 
وبحسب وسائل إعلام فرنسيّة، تمكّنت الشرطة من قتل مُنفّذ العمليّة.
 
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فرنسا

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