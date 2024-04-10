فرنسا: لن نفرض عقوبات على إسرائيل حاليًا

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قال وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه، الأربعاء، إنه لا توجد خطط حالياً لفرض عقوبات على إسرائيل لإجبارها على السماح بإدخال المزيد من المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في غزة، مخففاً من تصريحات شديدة اللهجة أدلى بها هذا الأسبوع.وأضاف سيجورنيه أمام النواب في البرلمان: "لا توجد خطط في هذه المرحلة لفرض عقوبات عامة على إسرائيل".وذكر أن فرنسا فرضت في الآونة الأخيرة عقوبات على بعض المستوطنين الذين تقول إنهم يمارسون أعمال عنف في الضفة الغربية المحتلة وأنها "ستواصل فعل ذلك".(trt arabic)