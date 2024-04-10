Advertisement

عربي-دولي

فرنسا: لن نفرض عقوبات على إسرائيل حاليًا

Lebanon 24
10-04-2024 | 15:47
A-
A+
Doc-P-1185762-638483863629446993.jpeg
Doc-P-1185762-638483863629446993.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه، الأربعاء، إنه لا توجد خطط حالياً لفرض عقوبات على إسرائيل لإجبارها على السماح بإدخال المزيد من المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في غزة، مخففاً من تصريحات شديدة اللهجة أدلى بها هذا الأسبوع.
Advertisement

وأضاف سيجورنيه أمام النواب في البرلمان: "لا توجد خطط في هذه المرحلة لفرض عقوبات عامة على إسرائيل".

وذكر أن فرنسا فرضت في الآونة الأخيرة عقوبات على بعض المستوطنين الذين تقول إنهم يمارسون أعمال عنف في الضفة الغربية المحتلة وأنها "ستواصل فعل ذلك".(trt arabic)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:59 | 2024-04-10
18:20 | 2024-04-10
17:35 | 2024-04-10
16:52 | 2024-04-10
16:36 | 2024-04-10
16:35 | 2024-04-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24