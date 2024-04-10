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عربي-دولي

لتسهيل دخول المساعدات.. إسرائيل ستفتح معبرًا جديدًا وهذا موقعه

Lebanon 24
10-04-2024 | 16:07
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قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت الأربعاء إن إسرائيل ستفتح معبراً برياً جديداً يهدف في الأساس إلى تيسير توصيل المساعدات للفلسطينيين في غزة من الخارج أو من الأردن.

وقال غالانت للصحفيين إن المعبر الجديد سيُنشأ في الجزء الشمالي من حدود غزة لتقليل المدة التي يستغرقها وصول المساعدات بالشاحنات من أسدود الواقعة على بعد 40 كيلومترا.
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من جهتها نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر إغاثي قوله إن المعبر سيكون بين قرية زيكيم الإسرائيلية وقرية السيافا الفلسطينية.(العربية)
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