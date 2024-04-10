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عربي-دولي

الردّ بات وشيكاً... مصادر تكشف: الهجوم الإيرانيّ على إسرائيل خلال الأيّام المقبلة

Lebanon 24
10-04-2024 | 16:17
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قالت وكالة "بلومبيرغ" نقلا عن أشخاص مطلعين على معلومات استخباراتية، إن الولايات المتحدة وحلفاءها يعتقدون أن الرد الإيراني على الهجوم الإسرائيلي على قنصلية طهران في دمشق بات وشيكا.

وأضافت "بلومبيرغ" نقلا عن المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لمناقشة أمور سرية أن "الهجمات التي يرجح أن تقوم بها طهران أو وكلاؤها في المنطقة، ستستهدف مواقع عسكرية وحكومية في إسرائيل".
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وأفادت المصادر بأن الهجوم المحتمل قد يتم خلال الأيام المقبلة باستخدام صواريخ عالية الدقة.

وقال أحد الأشخاص إن الأمر ينظر إليه على أنه مسألة وقت وليس ما إذا كان سيتم أم لا، وذلك بناء على تقييمات المخابرات الأميركية والإسرائيلية. (روسيا اليوم)
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