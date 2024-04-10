حادثة مروّعة جدّاً في بلدٍ عربيّ... ما فعلته إمرأة بطفلها لا يخطر على البال أبداً

أقدمت سيدة مصرية على إنهاء حياة رضيعها البالغ من العمر سنتين ونصف السنة بإلقائه من شرفة المنزل.





وقال موقع "القاهرة 24" المصري إن أب الضحية وجّه تهمة القتل العمد لزوجته.



وكشف والد الرضيعة أنه تزوج من المتهمة قبل 3 سنوات لكنها أصيبت بحالة نفسية سيئة للغاية مع بداية الحمل ولم تعرض على طبيب أو مركز للعلاج النفسي ولم تكن تتناول أي أدوية لعلاجها. (روسيا اليوم)