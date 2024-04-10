عيد فطر "دموي" في فيلادلفيا

صرّح مسؤول في إنفاذ القانون لل"أسوشيتد برس"، أن ما لا يقل عن شخصين أصيبا بالرصاص خلال احتفال بمناسبة عيد الفطر في فيلادلفيا.

ولم يتضح على الفور سبب إطلاق النار.

ويتلقى المصابون العلاج في المستشفيات، لكن لم يتم الكشف على الفور عن مزيد من التفاصيل حول إصاباتهم.

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