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عربي-دولي

تحذيرات أميركية: الضربة الإيرانية على إسرائيل أقرب من أي وقت كان!

Lebanon 24
10-04-2024 | 23:04
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أظهرت تقارير المخابرات الأميركية أن هجوما على أهداف إسرائيلية من قبل إيران أو وكلائها، قد يكون وشيكا.

ووفقا لتقرير جديد من "وول ستريت جورنال"، فإنه من غير الواضح ما إذا كانت إيران تخطط لتنفيذ ضربة مباشرة على أهداف إسرائيلية أو استخدام أحد وكلائها في الشرق الأوسط.
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وقال مسؤولو دفاع أميركيون إن الجنرال مايكل إريك كوريلا، قائد القيادة المركزية الأميركية، المسؤولة عن العمليات العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط، من المتوقع أن يغادر إلى إسرائيل هذا الأسبوع لمناقشة "هجوم إيراني محتمل"، وكيف يمكن للولايات المتحدة الرد.

ومن المتوقع أن يجتمع كوريلا مع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت.

ومن جهته، قال الرئيس الأميركي جو بايدن الأربعاء إن إيران "تهدد بشن هجوم كبير على إسرائيل".

وقال بايدن للصحفيين: "كما أخبرت رئيس الوزراء الإسرائيلي لابنيامين نتنياهو، فإن التزامنا بأمن إسرائيل ضد هذه التهديدات من إيران ووكلائها صارم.. دعني أقول ذلك مرة أخرى: سنفعل كل ما في وسعنا لحماية أمن إسرائيل".
 
بدورها، قالت وزارة الخارجية الأميركية، إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن أوضح في اتصال هاتفي مع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أن أميركا ستقف إلى جانب إسرائيل ضد أي تهديدات من إيران ووكلائها.(سكاي نيوز عربية)
المصدر: سكاي نيوز
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