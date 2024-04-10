الإحتلال يقتحم عدة مدن فلسطينية.. والمستوطنون يستكملون بطشهم!

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شن الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات واسعة، طالت عدداً من الفلسطينيين خلال اقتحامها مدينة طولكرم بالضفة الغربية، كما اندلعت مواجهات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها المدينة.وقالت كتائب شهداء الأقصى، "إن كتائبها تصدت لاقتحام قوات الاحتلال لمدينة طولكرم بكافة محاور انتشارها".وأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار على مركبة لفلسطينيين، واستهدفتها بشكل مباشر في المدينة.وفي بيت لحم، اندلعت مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم بجنوب الضفة الغربية.وحرق مستوطنون متطرفون قبل فجر اليوم منزلا وسيارة في قرية اللبن الشرقي جنوب مدينة نابلس بشمال الضفة الغربية.وناشدت مساجد اللبن الشرقية الأهالي لمساندة السكان وبينهم أطفال، في المنزل الذي أحرقه المستوطنون.(عربي21)