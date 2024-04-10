مراكب الهجرة غير الشرعية.. مصرع 3 شقيقات قرب جزيرة خيوس اليونانية

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لقت 3 فتيات مصرعهن بعدما أكدت والدتهن فقدانهن، على شاطئ صخري يصعب الوصول إليه شمال غربي جزيرة خيوس اليونانية بعد غرق مركب مهاجرين.وقال خفر السواحل اليوناني إن الأطفال هم "3 بنات في الخامسة والسابعة والعاشرة من العمر".وذكر خفر السواحل أن 3 سفن تابعة للبحرية أنقذت حتى الآن 19 مهاجرا بينهم 8 قاصرين ووالدة البنات اللواتي غرقن، فيما أشارت السلطات إلى تواصل عمليات الإنقاذ.وأفادت قناة التلفزيون العامة "إي ار تي" بأن المركب كان يقل 27 راكبا معظمهم من الأفغان.(روسيا اليوم)