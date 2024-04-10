Advertisement

عربي-دولي

طلب 30 مشروبا وبعض الدجاج.. ترامب يُفاجئ مطعما للوجبات السريعة شاهدوا الفيديو

Lebanon 24
10-04-2024 | 23:24
A-
A+
Doc-P-1185818-638484136646854209.png
Doc-P-1185818-638484136646854209.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عند دخوله مطعما شهيرا للوجبات السريعة في مدينة أتلانتا، لقى الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب "ترحيبا حارا"، أمس الأربعاء، قبل أن يقوم بطلب 30 مشروبا للزبائن.

وقابل المرشح الرئاسي الجمهوري العاملين في مطعم "Chick-fil-A" الشهير للوجبات السريعة، ووجه لهم عبارات لطيفة مثل "يا لكم من مجموعة حسنة المظهر"، وفقا لموقع نيويورك بوست.

وبعدما أثنى على الحلي التي وضعتها إحدى الموظفات، أكمل ليقوم بطلب "30 مشروبا وبعض الدجاج".

وقال ترامب للموظفين في فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي: "هل يمكنني أن أطلب 30 مشروب "ميلك شيك" أو الحليب المخفوق، وكذلك بعض الدجاج؟.. اليوم سنعتني بزبائن المطعم".
 
Advertisement
 
 
وسأل ترامب الموظفين الذين رحبوا بقدومه: "هل العمل جيد؟ هل تكسبون الكثير من المال؟ الطريق نحو الثراء، أليس كذلك؟" وهو ما قابله الموظفين بالضحك.

وقال ترامب لزبائن المطعم: "استعدوا لتناول الحليب المخفوق.. لدينا الكثير هنا".

وتوقف ترامب في مطعم "Chick-fil-A" وهو في طريقه لحضور حملة لجمع التبرعات في مدينة باكهيد بولاية جورجيا.(سكاي نيوز)

عربي-دولي

منوعات

فيديو

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:20 | 2024-04-11
06:07 | 2024-04-11
05:58 | 2024-04-11
05:51 | 2024-04-11
05:22 | 2024-04-11
05:21 | 2024-04-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24