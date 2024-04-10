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صبيحة العيد.. مختل يرتكب جريمة قتل في الجزائر!

Lebanon 24
10-04-2024 | 23:42
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شهدت ولاية ميلة الجزائرية صبيحة أول أيام عيد الفطر، جريمة قتل مروعة، ارتكبها مختل يعاني من اضطرابات عقلية، والذي أجهز على ثمانيني مريض بطعنة سكين قاتلة.

وأوضحت وسائل إعلام جزائرية أن "الجريمة وقعت بمستشفى الإخوة طوبال بوسط مدينة ميلة، وارتكبها مريض يعاني من اضطرابات عقلية حسب مصادر متطابقة، راح ضحيتها ثمانيني مريض بطعنة سكين قاتلة".
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وقد خلفت الجريمة صدمة وسط المواطنين خاصة وأنها وقعت في أول أيام عيد الفطر.(روسيا اليوم)
المصدر: روسيا اليوم
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