إيران بدأت حربها النفسية على إسرائيل.. قبل الضربة المنتظرة!

بحرب أقرب إلى الحرب النفسية، رسم حذف وكالة مهر الإيرانية للأنباء تقرير من حسابها الرسمي كان يفيد بإغلاق إيران مجالها الجوي فوق العاصمة طهران، العديد من الأسئلة.



لا سيما أن الوكالة شبه الرسمية، التي نفت في منشور جديد اليوم الخميس نشرها أي شيء من هذا القبيل كانت قد نقلت في التقرير الأصلي عن وزير الدفاع الإيراني، العميد محمد رضا أشتياني، قوله إنه تم تعليق النشاط الجوي بالكامل فوق العاصمة "بسبب تدريبات عسكرية".

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ورأى جيسون برودسكي، الباحث في مركز "ميدل إيست إنستيتيوت" أن "النظام الإيراني انخرط في حملة منسقة من الحرب النفسية ضد إسرائيل لخلق جو من الخوف والارتباك من خلال الترويج لرد وشيك على وسائل التواصل الاجتماعي"



كما أضاف في تغريدة على حسابه في إكس اليوم الخميس، أن بعض الحسابات الإيرانية على تيليغرام تعمدت الإشارة إلى اغلاق الأجواء فوق طهران في تمام الساعة 1:20 صباحًا، في إشارة إلى توقيت اغتيال الولايات المتحدة لقائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني في شباط عام 2020؛ بمحيط مطار بغداد الدولي.



كذلك أشار إلى أن بعض القنوات على تيليغرام روجت أيضا لتقارير كاذبة عن تدريبات عسكرية فوق طهران؛ ونشرت مقاطع فيديو دعائية حول إطلاق بعض الصواريخ.



إلى ذلك، تداولت حسابات أخرى على تيليغرام صورا معدلة بالفوتوشوب تظهر هجومًا بصواريخ باليستية وطائرات درون انتحارية على مطار حيفا في شمال غرب إسرائيل، مع تعليق فوقها يسأل "أي مكان تحب أن يضرب"، زاعمة أن وكالة أخبار الطلبة الإيرانية نشرتها.(العربية)