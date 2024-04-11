بعد 5 سنوات: "أسانج" لا يزال داخل حبس "شديد الحراسة".. والحلّ "سياسي"!

Advertisement

بعدما أمضى 5 سنوات داخل سجن بلمارش الشديد الحراسة في جنوب شرق لندن، دعت رئيسة تحرير موقع "ويكيليكس إلى إيجاد "حل سياسي" لقضية جوليان أسانج، بينما احتشد أنصاره في لندن لإحياء الذكرى السنوية الخامسة لاعتقاله هناك.وقالت كريستين هرافنسون لوكالة "فرانس برس" وسط الحشد في لندن: "هذه قضية ما كان يجب أن تبدأ أبداً في المقام الأول".وينتظر الأسترالي أسانج البالغ 52 عاماً حالياً معرفة ما إذا كان بإمكانه تقديم استئناف أخير ضد تسليمه إلى الولايات المتحدة، بعد أن أرجأت محكمة بريطانية الشهر الماضي البت في القضية حتى 20 أيار.وأكدت هرافنسون: "الحل في هذه القضية التي نتعامل فيها مع اضطهاد سياسي، هو إيجاد حل سياسي". (الشرق)