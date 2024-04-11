Advertisement

عربي-دولي

بعد 5 سنوات: "أسانج" لا يزال داخل حبس "شديد الحراسة".. والحلّ "سياسي"!

Lebanon 24
11-04-2024 | 00:07
A-
A+
Doc-P-1185825-638484163939322747.jpg
Doc-P-1185825-638484163939322747.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بعدما أمضى 5 سنوات داخل سجن بلمارش الشديد الحراسة في جنوب شرق لندن، دعت رئيسة تحرير موقع "ويكيليكس إلى إيجاد "حل سياسي" لقضية جوليان أسانج، بينما احتشد أنصاره في لندن لإحياء الذكرى السنوية الخامسة لاعتقاله هناك.
Advertisement

وقالت كريستين هرافنسون لوكالة "فرانس برس" وسط الحشد في لندن: "هذه قضية ما كان يجب أن تبدأ أبداً في المقام الأول".

وينتظر الأسترالي أسانج البالغ 52 عاماً حالياً معرفة ما إذا كان بإمكانه تقديم استئناف أخير ضد تسليمه إلى الولايات المتحدة، بعد أن أرجأت محكمة بريطانية الشهر الماضي البت في القضية حتى 20 أيار.

وأكدت هرافنسون: "الحل في هذه القضية التي نتعامل فيها مع اضطهاد سياسي، هو إيجاد حل سياسي". (الشرق)
المصدر: الشرق
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:20 | 2024-04-11
06:07 | 2024-04-11
05:58 | 2024-04-11
05:51 | 2024-04-11
05:22 | 2024-04-11
05:21 | 2024-04-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24