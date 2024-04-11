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عربي-دولي
سويسرا عن الحرب الروسية الاوكرانية: السلام "أحلام" لا تمت للواقع بصلة!
Lebanon 24
11-04-2024
|
00:21
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قال وزير الخارجية السويسري إينياتسيو كاسيس إن مؤتمر السلام المقبل حول أوكرانيا يهدف إلى إطلاق عملية السلام فقط، ولا ينبغي انتظار آمال كبيرة منه.
وأضاف كايسي خلال مؤتمر صحفي: "القول بأننا سنخرج في المساء باتفاق سلام أضغاث أحلام لا تمت للواقع بصلة".
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وتابع: "المنطق يقول إن هذا مؤتمر للسلام وسيكون بمثابة انطلاقة للعملية التي سيبنى عليها كل شيء فيما بعد وقد يؤدي في النهاية إلى عقد اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا".
وأعلن المتحدث باسم السفارة الروسية لدى برن فلاديمير خوخلوف أن سويسرا لم ترسل إلى روسيا دعوة للمشاركة في القمة حول أوكرانيا، وأن موسكو لن تشارك بأي حال من الأحوال.(روسيا اليوم)
المصدر:
روسيا اليوم
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