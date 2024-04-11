Advertisement

عربي-دولي

فجرًا.. أميركا استهدفت طائرات مسيرة للحوثيين في اليمن

Lebanon 24
11-04-2024 | 00:27
A-
A+
Doc-P-1185831-638484173999277497.jpg
Doc-P-1185831-638484173999277497.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت القيادة الوسطى الأميركية فجر الخميس أن قواتها دمرت 8 طائرات مسيرة في مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.

وكانت القيادة الوسطى تحدثت قبل ذلك عن تدمير صاروخ باليستي مضاد للسفن في خليج عدن كان يستهدف السفينة "يوركتاون".
Advertisement

وأمس الأربعاء، قالت جماعة الحوثي، إنها نفذت 4 عمليات ضد سفن أمريكية وإسرائيلية في خليج عدن.

وقال الناطق باسم جماعة الحوثي، العميد يحيى سريع إن "القوات المسلحة نفذت 4 عمليات عسكرية صباح اليوم في خليج عدن". (عربي21)
المصدر: عربي21
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:20 | 2024-04-11
06:07 | 2024-04-11
05:58 | 2024-04-11
05:51 | 2024-04-11
05:22 | 2024-04-11
05:21 | 2024-04-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24