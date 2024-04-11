فجرًا.. أميركا استهدفت طائرات مسيرة للحوثيين في اليمن

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أعلنت القيادة الوسطى الأميركية فجر الخميس أن قواتها دمرت 8 طائرات مسيرة في مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.وكانت القيادة الوسطى تحدثت قبل ذلك عن تدمير صاروخ باليستي مضاد للسفن في خليج عدن كان يستهدف السفينة "يوركتاون".وأمس الأربعاء، قالت جماعة الحوثي، إنها نفذت 4 عمليات ضد سفن أمريكية وإسرائيلية في خليج عدن.وقال الناطق باسم جماعة الحوثي، العميد يحيى سريع إن "القوات المسلحة نفذت 4 عمليات عسكرية صباح اليوم في خليج عدن". (عربي21)