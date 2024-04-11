Advertisement

عربي-دولي

سندخل رفح وسنعود إلى خان يونس.. غانتس: حماس "هُزمت عسكريا" في غزة

Lebanon 24
11-04-2024 | 00:33
A-
A+
Doc-P-1185833-638484178175369864.jpg
Doc-P-1185833-638484178175369864.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن عضو مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي بيني غانتس، أمس الأربعاء، أن حركة حماس "هُزمت عسكريا" في قطاع غزة على يد الجيش الإسرائيلي الذي سيواصل هجومه خصوصا في منطقة رفح.

وقال غانتس خلال زيارة إلى سديروت بجنوب إسرائيل: "من وجهة نظر عسكرية، حماس هُزمت. مقاتلوها إما قتلوا أو يختبئون. لقد تم تقليص قدراتها وسنواصل ضرب ما تبقى".
Advertisement

وأضاف أنه بالنسبة للجيش الإسرائيلي، الذي يقاتل الحركة الفلسطينية في قطاع غزة منذ أكثر من 6 أشهر فإن "النصر سيأتي خطوة بخطوة".

وتابع غانتس، وهو رئيس سابق لأركان الجيش: "نحن على الطريق الصحيح ولن نتوقف. سندخل رفح وسنعود إلى خان يونس" الواقعة في جنوب قطاع غزة والتي أعلن الجيش انسحابه منها الأحد الماضي.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أكد في الأيام الأخيرة عزمه المضي في الهجوم على رفح في أقصى جنوب القطاع بالقرب من الحدود المغلقة مع مصر، وتحديد موعد لذلك. (سكاي نيوز)



تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:20 | 2024-04-11
06:07 | 2024-04-11
05:58 | 2024-04-11
05:51 | 2024-04-11
05:22 | 2024-04-11
05:21 | 2024-04-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24