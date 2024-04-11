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عربي-دولي

الحزب الحاكم في كوريا الجنوبية يتلقى صفعة قاسية انتخابيًا

Lebanon 24
11-04-2024 | 00:46
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تتجه المعارضة خلال الانتخابات الحالية في كوريا الشمالية إلى تعزيز غالبيتها البرلمانية، ما يمثل انتكاسة للرئيس المحافظ يون سوك يول.

ومع فرز كافة الأصوات تقريباً في الانتخابات التي جرت، الأربعاء، يتجه "الحزب الديمقراطي" المعارض مع حزب آخر حليف للفوز بـ176 مقعداً من أصل 300 تشكل مقاعد البرلمان.
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من جانبه، تعهد الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول بإجراء "إصلاحات" الخميس بعد انتخابات كارثية للحزب الحاكم عززت هيمنة المعارضة على البرلمان.
 
وذكرت وسائل إعلام محلية أن زعيم حزب "قوة الشعب" الحاكم هان دونغ هون قد تقدم باستقالته، بينما عرض رئيس الوزراء هان داك سو ومجموعة من كبار مساعدي الرئيس التنحي أيضا. وتمهد نتيجة الانتخابات البرلمانية الطريق أمام جمود تشريعي خلال السنوات الثلاث المتبقية التي سيتحول فيها الرئيس يون إلى "بطة عرجاء"، بينما تواجه البلاد تحديات تشمل تراجع الاقتصاد والعدوانية المتزايدة لكوريا الشمالية.(الشرق - الشرق الأوسط)
 
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