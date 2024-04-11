الحزب الحاكم في كوريا الجنوبية يتلقى صفعة قاسية انتخابيًا

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تتجه المعارضة خلال الانتخابات الحالية في كوريا الشمالية إلى تعزيز غالبيتها البرلمانية، ما يمثل انتكاسة للرئيس المحافظ يون سوك يول.ومع فرز كافة الأصوات تقريباً في الانتخابات التي جرت، الأربعاء، يتجه "الحزب الديمقراطي" المعارض مع حزب آخر حليف للفوز بـ176 مقعداً من أصل 300 تشكل مقاعد البرلمان.من جانبه، تعهد الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول بإجراء "إصلاحات" الخميس بعد انتخابات كارثية للحزب الحاكم عززت هيمنة المعارضة على البرلمان.