صواريخ روسية تهزّ خاركيف صباحًا

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أفاد رئيس بلدية خاركيف إيهور تيريخوف عبر تليغرام بسماع دوي انفجارات في مدينة خاركيف الأوكرانية صباح الخميس، إذ تتعرض لهجوم بصواريخ روسية.وعلى نحو منفصل، قال حاكم زابوريجيا بجنوب أوكرانيا إيفان فيدوروف إن انفجارات دوت في المنطقة، وذكرت وسائل إعلام أوكرانية أن هناك المزيد من صواريخ كروز في الجو. كما قال حاكم منطقة لفيف في الغرب ماكسيم كوزيتسكي على تليغرام إن الدفاعات الجوية تعمل في المنطقة.(الشرق الأوسط)