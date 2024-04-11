قبل وقوع المحظور.. مسؤولة أميركية تُطالب بدعم أكبر لأوكرانيا

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حذّرت وزيرة الجيش الأميركي كريستين ورموث من صعوبات قد تواجه القوات الأميركية في أوروبا إذا لم يوافق الكونغرس الأميركي على مزيد من التمويل لدعم أوكرانيا.وقالت ورموث: "إذا لم يتم إقرار مشروع القانون هذا، فلن يكون لدينا أي أموال بحلول نهاية مايو لتحريك الوحدات الموجودة حاليا في أوروبا لتنفيذ أي مهمة أمنية".وطلبت إدارة بايدن من الكونغرس في تشرين الاول 2023 تمويلا إضافيا للملفات الأمنية بقيمة 106 مليارات دولار، نحو 60 منها لمساعدة أوكرانيا، لكن الجمهوريين عرقلوا التشريع بسبب اختلاف المواقف بشأن قضايا حماية الحدود ومحاربة الهجرة غير الشرعية.(روسيا اليوم)