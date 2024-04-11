Advertisement

عربي-دولي

قبل وقوع المحظور.. مسؤولة أميركية تُطالب بدعم أكبر لأوكرانيا

Lebanon 24
11-04-2024 | 01:46
A-
A+
Doc-P-1185856-638484221785824836.jpg
Doc-P-1185856-638484221785824836.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
حذّرت وزيرة الجيش الأميركي كريستين ورموث من صعوبات قد تواجه القوات الأميركية في أوروبا إذا لم يوافق الكونغرس الأميركي على مزيد من التمويل لدعم أوكرانيا.

وقالت ورموث: "إذا لم يتم إقرار مشروع القانون هذا، فلن يكون لدينا أي أموال بحلول نهاية مايو لتحريك الوحدات الموجودة حاليا في أوروبا لتنفيذ أي مهمة أمنية".
Advertisement

وطلبت إدارة بايدن من الكونغرس في تشرين الاول 2023 تمويلا إضافيا للملفات الأمنية بقيمة 106 مليارات دولار، نحو 60 منها لمساعدة أوكرانيا، لكن الجمهوريين عرقلوا التشريع بسبب اختلاف المواقف بشأن قضايا حماية الحدود ومحاربة الهجرة غير الشرعية.(روسيا اليوم)
المصدر: روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:20 | 2024-04-11
06:07 | 2024-04-11
05:58 | 2024-04-11
05:51 | 2024-04-11
05:22 | 2024-04-11
05:21 | 2024-04-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24