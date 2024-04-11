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عربي-دولي

متظاهرون يُقاطعون أوستن: اصرفوا الأموال على أميركا بدل إسرائيل

Lebanon 24
11-04-2024 | 02:20
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قاطع مُتظاهرون رافضون للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزّة كلمةً لوزير الدفاع الأميركي لويد أوستن خلال جلسة استماع عقدت في لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ.

ووقف المتظاهرون رافعين أكفّهم الملطخة بالطلاء الأحمر، رمزاً إلى إراقة الدماء في قطاع غزّة. وعلى الفور، وخلال التظاهر ضد سياسية واشنطن، رفض أوستن شعارات المتظاهرين المطالبة بـ"إنقاذ أطفال غزّة" و"وقف إطلاق النار"، قائلاً إنّه ليس لدينا أيّ دليل على أنّ "إسرائيل" ترتكب إبادة جماعية في غزّة، مضيفاً أنّ "ما حدث في 7 تشرين الأول كان مروعاً".
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وطالب المتظاهرون الولايات المتحدة "بالتوقف عن تمويل إسرائيل" والتوقف عن دعم جرائم "الإبادة الجماعية". وقال آخرون إنّ على الولايات المتحدة تخصيص الموارد في مجالات الصحة ومكافحة تغير المناخ بدلاً من دعم "إسرائيل" مالياً.

في سياق آخر، توقّع أوستن أن يبدأ الرصيف البحري الذي أنشأته الولايات المتحدة العمل بحلول نهاية الشهر الجاري، متابعاً أنّ تطبيق المسار البحري سيُساهم أيضاً في زيادة نطاق المساعدات لسكان غزّة.

ورداً على تصريحات أوستن التي وصفوها بالاستفزازية، قام المتظاهرون بإغلاق كافتيريا مجلس الشيوخ في واشنطن، وهتفوا: "لا يمكن لمجلس الشيوخ أن يأكل حتى تأكل غزة". (الميادين)
المصدر: الميادين
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