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حادث مروّع في باكستان.. مقتل 17 شخصاً أثناء توجههم لزيارة مقام ديني في عيد الفطر

Lebanon 24
11-04-2024 | 02:39
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قتل 17 شخصا وأصيب 41 بجروح في حادث شاحنة في جنوب غرب باكستان مساء الأربعاء، وهم في طريقهم إلى مقام ديني لمناسبة عيد الفطر.

ووقع الحادث قرابة الساعة 22:00 بالتوقيت المحلي (الساعة 17:00 ت غ) مساء الأربعاء في إقليم حَب في ولاية بلوشيستان على ما أفاد المسؤول في المنطقة منير أحمد لوكالة فرانس برس.
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وقال أحمد: "كانت الشاحنة تسير بسرعة فائقة وخرجت عن سيطرة السائق عند منعطف، وسقطت في واد في منطقة جبلية عند اقترابها من الموقع الديني، مضيفا أن "السائق قفز من الشاحنة ونجا".

وأوضح أن الركاب "مصلّون انطلقوا من منطقة السند وكانوا في طريقهم إلى ضريح شاه نوراني في حب جنوبي باكستان".

وأشار إلى أن "الحادث وقع على مسافة 170 كيلومترا من حب في منطقة وعرة ونقل الجرحى إلى كراتشي".

بدوره، قال الطبيب شوكت جالباني المسؤول في مستشفى حب الرئيسي لوكالة فرانس برس: "نقل ما لا يقل عن 17 جثة إلى المشرحة"، موضحا أنه "أصيب أكثر من 40 شخصا بجروح في الحادث ونقلوا بغالبيتهم إلى كراتشي".

ويتوافد المصلون سنويا من المناطق المجاورة إلى هذا الضريح لمناسبة عيد الفطر.

وتحصد الحوادث المرورية الكثير من الضحايا في باكستان بسبب سوء حالة الطرق وعدم احترام قوانين السير والقيادة بشكل متهور.

وتنقل الحافلات والشاحنات الركاب بأعداد تفوق طاقتها أحيانا فيما وضع حزام الأمان ليس منتشرا. (سكاي نيوز)
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