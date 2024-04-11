21
o
بيروت
24
o
طرابلس
21
o
صور
23
o
جبيل
21
o
صيدا
22
o
جونية
21
o
النبطية
21
o
زحلة
20
o
بعلبك
24
o
بشري
22
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
خاص
الـ"The Daily Beast":بعد استهداف السفارة الإيرانية.. دورة جديدة من الانتقام في الشرق الاوسط
ترجمة رنا قرعة Rana Karaa
|
Lebanon 24
11-04-2024
|
04:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
ذكرت صحيفة "The Daily Beast" الأميركية أن "الخلاف بين إسرائيل وإيران تصاعد إلى مزيد من الفوضى هذا الأسبوع مع التهديدات المتكررة من المسؤولين في طهران الذين تعهدوا بالانتقام لاغتيال قائد كبير في سفارتهم في دمشق. وعلى الرغم من أن إسرائيل لم تعلن مسؤوليتها علانية عن الهجوم، يبدو أن المسؤولين الأميركيين والإسرائيليين على حد سواء يأخذون التحذيرات على محمل الجد، مع اعتراف البيت الأبيض بالتهديد الذي تواجهه إسرائيل باعتباره "حقيقيًا" واتخاذ المسؤولين في القدس إجراءات طوارئ واضحة استعدادًا لهجوم محتمل. ومما يزيد من خطر التصعيد، أشارة تقرير نشرته صحيفة "إيلاف" ومقرها لندن يوم الاثنين إلى أن الجنود الإسرائيليين يستعدون لشن ضربات مضادة ضد المواقع النووية الإيرانية إذا اختارت إيران الانتقام".
Advertisement
وبحسب الصحيفة، "لم يتضح بعد كيف يمكن لإيران أن تدير حملتها الانتقامية، ولكن هناك شيء واحد مؤكد: أن الاغتيال في سوريا يمكن أن يمثل فصلاً جديدًا قاتمًا في الصراع المستمر منذ سنوات بين إسرائيل وإيران. وحذر إليوت أبرامز، نائب مستشار الأمن القومي السابق والممثل الخاص لإيران، في حديث للصحيفة، من أنه إذا كانت طهران تفكر في مهاجمة إسرائيل بطريقة متناسبة، فمن المرجح أنها ستشن هجمات ضد دبلوماسيين إسرائيليين.
وأضاف: "منطقياً سوف يرون ما إذا كان لديهم خيار مهاجمة سفارة إسرائيلية أو دبلوماسيين إسرائيليين مرتبطين بسفارة أو مسؤولين إسرائيليين خارج إسرائيل. إذاً سيكون الرد موازياً"."
لعبة خطيرة
وبحسب الصحيفة، "يمكن أن تهدف الاستعدادات الإسرائيلية المعلنة إلى ردع إيران عن الانتقام في المقام الأول، وفقًا لآفي ميلاميد، مسؤول المخابرات الإسرائيلية السابق وزميل الاستخبارات وشؤون الشرق الأوسط في معهد أيزنهاور في واشنطن العاصمة.وأضاف: "إنه جزء من الصورة المعقدة للغاية للردع في المنطقة.هناك لعبة معقدة للغاية تجري". وتابع قائلاً: "يهدف النظام في إيران إلى الحصول على وضع يكاد يكون مربحًا للجانبين... يمكن لنظام الملالي تنشيط وكلائه... في الوقت الذي يحفظ فيه أمنه وسلامته". ربما ترسل إسرائيل إشارة إلى النظام الإيراني مفادها أنه "إذا كان هناك هجوم للنظام الإيراني على دولة إسرائيل"، فإن تل أبيب ستكون مستعدة لتنفيذ هجمات على الأراضي الإيرانية، بدلاً من استهداف وكلاء طهران في سوريا أو في أي مكان آخر.وقال ميلاميد إنه ليس هناك ما يضمن أن "إسرائيل ستتبع نفس قواعد اللعبة القديمة".
وتابعت الصحيفة، "كان المسؤولون الأميركيون يراقبون وكلاء إيران في سوريا والعراق في السنوات الأخيرة، ويراقبون التهديد الذي يشكلونه على القوات الأميركية المتمركزة في الشرق الأوسط. فبعد أن قتلت الولايات المتحدة قائدًا إيرانيًا كبيرًا، قاسم سليماني، في عام 2020، هاجمت إيران قاعدتين عسكريتين أميركيتين في العراق ردًا على ذلك. وفي وقت سابق من هذا العام، نفذ المسلحون موجة أخرى من الهجمات ضد القواعد الأميركية، مما دفع إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن للرد بضربات جوية. وبينما توقفت تلك الهجمات منذ ذلك الحين، فإن الهجوم على السفارة في دمشق قد يعني أن كل الرهانات لم تعد مطروحة. وقال نائب السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة روبرت وود: "لن نتردد في الدفاع عن أفرادنا، ونكرر تحذيراتنا السابقة لإيران ووكلائها بعدم استغلال الوضع... لاستئناف هجماتهم على الأفراد الأميركيين"."
المصدر:
خاص "لبنان 24"
خاص
عربي-دولي
صحافة أجنبية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
معلومات جديدة عن جريمة قتل باسكال سليمان.. ماذا كُشِفَ عن أحد المتورطين؟
Lebanon 24
معلومات جديدة عن جريمة قتل باسكال سليمان.. ماذا كُشِفَ عن أحد المتورطين؟
13:45 | 2024-04-10
10/04/2024 01:45:17
Lebanon 24
Lebanon 24
زلزالٌ عنيف ضرب هذا البلد قبل قليل... كم بلغت قوّته؟
Lebanon 24
زلزالٌ عنيف ضرب هذا البلد قبل قليل... كم بلغت قوّته؟
11:57 | 2024-04-10
10/04/2024 11:57:08
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... إنفجار كبير يهزّ مدينة فرنسيّة
Lebanon 24
بالفيديو... إنفجار كبير يهزّ مدينة فرنسيّة
15:09 | 2024-04-10
10/04/2024 03:09:27
Lebanon 24
Lebanon 24
"زوجة عمار شلق الثالثة" بإطلالة جريئة: "وينك يا سيف تشوف هل شوفة؟" (صورة)
Lebanon 24
"زوجة عمار شلق الثالثة" بإطلالة جريئة: "وينك يا سيف تشوف هل شوفة؟" (صورة)
14:00 | 2024-04-10
10/04/2024 02:00:28
Lebanon 24
Lebanon 24
الدمار كبير جدّاً.. بلدتان في جنوب لبنان تُشكّلان خطراً على الإسرائيليين
Lebanon 24
الدمار كبير جدّاً.. بلدتان في جنوب لبنان تُشكّلان خطراً على الإسرائيليين
13:00 | 2024-04-10
10/04/2024 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
ترجمة رنا قرعة Rana Karaa
أيضاً في عربي-دولي
06:30 | 2024-04-11
في تصنيف أغنى أغنياء العالم... ترامب يخسر موقعه
06:20 | 2024-04-11
استنفار.. إسرائيل تتحدث عما يقوم به حزب الله في سوريا
06:07 | 2024-04-11
مسؤول إسرائيلي يكشف: حماس ليس لديها 40 أسيراً حياً
05:58 | 2024-04-11
هل كان نتنياهو يعلم بعملية اغتيال أبناء هنية؟
05:51 | 2024-04-11
بعد مقتل 6 من أبنائه.. هذا ما كشفه إسماعيل هنية بشأن مسار المفاوضات
05:22 | 2024-04-11
في أوديسا... الجيش الأوكراني يستخدم "دبابات الدفاع الجوي"!
فيديو
بعد ظهورها بملابس ضيقة وجريئة.. ممثلة شهيرة تُدافع عن مفاتنها خلال مسلسل رمضاني (فيديو)
Lebanon 24
بعد ظهورها بملابس ضيقة وجريئة.. ممثلة شهيرة تُدافع عن مفاتنها خلال مسلسل رمضاني (فيديو)
02:15 | 2024-04-11
11/04/2024 13:34:14
Lebanon 24
Lebanon 24
نجمة لبنانية شهيرة تعرّضت للسرقة وخسرت كل أموالها.. هذا ما كشفته (فيديو)
Lebanon 24
نجمة لبنانية شهيرة تعرّضت للسرقة وخسرت كل أموالها.. هذا ما كشفته (فيديو)
01:42 | 2024-04-11
11/04/2024 13:34:14
Lebanon 24
Lebanon 24
يعيش وحيدا في بيروت: جورج وسوف يكشف أسرارًا عن حياته وهذا ما قاله عن ثروته (فيديو)
Lebanon 24
يعيش وحيدا في بيروت: جورج وسوف يكشف أسرارًا عن حياته وهذا ما قاله عن ثروته (فيديو)
00:53 | 2024-04-10
11/04/2024 13:34:14
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24