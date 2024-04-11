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عربي-دولي

لا ود بينهما.. حملة ترامب تكذب زيلينسكي!

Lebanon 24
11-04-2024 | 02:59
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يبدو ان العلاقة بين الرئيس الأوكراني فولدومير زيلينسكي والرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، ليست بأبهى حللها، لاسيما بعدما أبدى الأخير ثقته مراراً خلال خطابات سابقة بإمكانية انهاء الحرب الروسية الأوكرانية خلال أيام معدودة.
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كما ألمح ترامب بأن لديه خطة لتنفيذ هذا الهدف، قد تتضمن تنازل كييف عن القرم وبعض المناطق الشرقية.

لكن زيلينسكي الذي تعتمد بلاده بشكل كبير على المساعدات العسكرية الأميركية لصد القوات الروسية منذ سنتين، استبق على ما يبدو احتمال فوز ترامب بالانتخابات الرئاسية المقبلة، وحاول استمالته، عبر تأكيده قبل يومين أنه وجه دعوة للرئيس السابق من أجل زيارة بلاده.

لكن حملة ترامب نفت الأمر، وأكد مسؤول فيها أن ترامب البالغ من العمر 77 عاماً لم يتلق أي دعوة من زيلينسكسي، من أجل زيارة أوكرانيا.

كما أوضح أن الرئيس الأميركي السابق يشعر بأنه من غير المناسب زيارة كييف حالياً لأنه "ليس القائد الأعلى للقوات المسلحة"، وفق ما نقلت صحيفة "واشنطن بوست".

"لم أتصل به بنفسي"
أتى هذا النفي بعدما أكد زيلينسكي أن تلقى دعوة لزيارة أوكرانيا، وأعرب عن استعداده للتفاوض معه.

وأردف قائلا في مقابلة مع صحيفة "بيلد" "لم أتصل به بنفسي.. لكننا دعوناه"

كما أردف "أعربنا عن رغبتنا في أن يأتي، حتى يتمكن من رؤية الوضع بأم عينيه واستخلاص استنتاجات معينة.. وأنا مستعد بالتأكيد للقائه".

إلى ذلك، أعرب عن استعداده للاستماع باهتمام إلى خطة ترامب الخاصة من أجل انهاء الحرب.

لكنه رفض خيار التنازل عن بعض الأراضي الأوكرانية. (العربية)

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