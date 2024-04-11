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عربي-دولي

من رفح إلى غزة.. العيد حلّ بين المقابر والخيم

Lebanon 24
11-04-2024 | 03:05
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في ظل الحرب المستمرة التي خلفت كثيراً من الدمار والقتل، وبخلاف باقي المحتفلين في العيد في كل بقاع الأرض، نكأ اليوم الأول للعيد في القطاع جراح مئات الآلاف الذين فقدوا أحبَّتهم ومنازلهم وحياتهم.
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ومع بداية اليوم، أحيا الآلاف في غزة صلاة العيد في ساحات مفتوحة وسط دمار كبير، وفي مدارس النازحين المنتشرة في معظم مناطق القطاع، وساحات الخيام المتراصة في مدينة رفح جنوباً، ثم تفرقوا بعدما تكبَّدت كل عائلة طعم الفقد، ضحايا أو منازل.
 
وفي مقابر كبيرة ومفتوحة ومجرَّفة شمال غزة، قضى آلاف الغزيين ساعاتهم الأولى بعد صلاة العيد، جوار قبور أحبتهم، يتذكرون أعياداً مضت.
 
فلسطيني عند قبر أحد أقربائه قُتِل خلال الحرب في رفح جنوب غزة (أ.ف.ب)

عملياً فقدت كل عائلة في غزة أحد أبنائها؛ إما ضحية أو مصاباً أو نازحاً إلى الجنوب، وبينما تواصل إسرائيل فصل جنوب القطاع عن شماله، فإن كثيراً من العائلات حُرِمت من "لمة العيد".
 
كيف قضى سكان غزة أول أيام العيد؟ | الحرة


وفي رفح، التي يعيش فيها أكثر من مليون ونصف فلسطيني غالبيتهم نازحون، سيطر البؤس كذلك على اليوم الأول للعيد الذي لم تتوقف فيه إسرائيل عن ارتكاب الجرائم.
 

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن قطاع غزة يستقبل عيد الفطر بالحزن والأسى والألم، بسبب استمرار الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي.

بالمقابل، وزَّع غزيون الملابس والمعمول على الأطفال في مخيمات النزوح لإدخال البهجة إلى قلوبهم، وغنّوا للعيد. (الشرق الأوسط)
 

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