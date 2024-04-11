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رغم التحذيرات.. الجيش الإسرائيلي بدأ عملية وسط قطاع غزة ويستعد لدخول رفح!

Lebanon 24
11-04-2024 | 04:33
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أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش اليوم الخميس، أن الجيش بدأ اليوم عملية عسكرية في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة المحاصر.

وأضاف الوزير المتطرف بأنه "سيتعين على القوات الإسرائيلية، تعميق العمليات العسكرية في رفح ودير البلح والنصيرات، مؤكداً أن جزءا من ذلك بدأ اليوم.
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كما قال في تصريحات لهيئة البث الإسرائيلية، إن "الجيش الإسرائيلي يستعد لدخول رفح لتفكيك كتائب حركة حماس وإنهاء وجودها العسكري بالقطاع".
 
 
كذلك، ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس، أن العملية العسكرية بدأت بضواحي مخيم النصيرات بسلسلة من الغارات.
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