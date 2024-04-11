21
o
بيروت
24
o
طرابلس
21
o
صور
24
o
جبيل
21
o
صيدا
23
o
جونية
21
o
النبطية
21
o
زحلة
20
o
بعلبك
24
o
بشري
23
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
رغم التحذيرات.. الجيش الإسرائيلي بدأ عملية وسط قطاع غزة ويستعد لدخول رفح!
Lebanon 24
11-04-2024
|
04:33
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش اليوم الخميس، أن الجيش بدأ اليوم عملية عسكرية في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة المحاصر.
وأضاف الوزير المتطرف بأنه "سيتعين على القوات الإسرائيلية، تعميق العمليات العسكرية في رفح ودير البلح والنصيرات، مؤكداً أن جزءا من ذلك بدأ اليوم.
Advertisement
كما قال في تصريحات لهيئة البث الإسرائيلية، إن "الجيش الإسرائيلي يستعد لدخول رفح لتفكيك كتائب حركة حماس وإنهاء وجودها العسكري بالقطاع".
كذلك، ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس، أن العملية العسكرية بدأت بضواحي مخيم النصيرات بسلسلة من الغارات.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
معلومات جديدة عن جريمة قتل باسكال سليمان.. ماذا كُشِفَ عن أحد المتورطين؟
Lebanon 24
معلومات جديدة عن جريمة قتل باسكال سليمان.. ماذا كُشِفَ عن أحد المتورطين؟
13:45 | 2024-04-10
10/04/2024 01:45:17
Lebanon 24
Lebanon 24
زلزالٌ عنيف ضرب هذا البلد قبل قليل... كم بلغت قوّته؟
Lebanon 24
زلزالٌ عنيف ضرب هذا البلد قبل قليل... كم بلغت قوّته؟
11:57 | 2024-04-10
10/04/2024 11:57:08
Lebanon 24
Lebanon 24
"زوجة عمار شلق الثالثة" بإطلالة جريئة: "وينك يا سيف تشوف هل شوفة؟" (صورة)
Lebanon 24
"زوجة عمار شلق الثالثة" بإطلالة جريئة: "وينك يا سيف تشوف هل شوفة؟" (صورة)
14:00 | 2024-04-10
10/04/2024 02:00:28
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... إنفجار كبير يهزّ مدينة فرنسيّة
Lebanon 24
بالفيديو... إنفجار كبير يهزّ مدينة فرنسيّة
15:09 | 2024-04-10
10/04/2024 03:09:27
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد ظهورها بملابس ضيقة وجريئة.. ممثلة شهيرة تُدافع عن مفاتنها خلال مسلسل رمضاني (فيديو)
Lebanon 24
بعد ظهورها بملابس ضيقة وجريئة.. ممثلة شهيرة تُدافع عن مفاتنها خلال مسلسل رمضاني (فيديو)
02:15 | 2024-04-11
11/04/2024 02:15:51
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
09:36 | 2024-04-11
الجيش الإسرائيلي يتحدث عن تفاصيل خطة لتوسيع المساعدات لقطاع غزة
09:14 | 2024-04-11
إسرائيل قتلت شخصية بارزة داعمة لحماس.. هذه هويتها
09:08 | 2024-04-11
"تجار يستغلون الوضع"... أزمة سيولة نقدية تكبّل أهل غزة
09:00 | 2024-04-11
انهيار جليدي في جبال الألب.. كم بلغ عدد القتلى؟
08:46 | 2024-04-11
برلين وموسكو تحذران: التصعيد في الشرق الأوسط لن يخدم أحدا
08:40 | 2024-04-11
رفع يده اليمنى وأعادها إلى الأسفل... ماذا يحدث لبايدن؟ (فيديو)
فيديو
بعد ظهورها بملابس ضيقة وجريئة.. ممثلة شهيرة تُدافع عن مفاتنها خلال مسلسل رمضاني (فيديو)
Lebanon 24
بعد ظهورها بملابس ضيقة وجريئة.. ممثلة شهيرة تُدافع عن مفاتنها خلال مسلسل رمضاني (فيديو)
02:15 | 2024-04-11
11/04/2024 16:56:21
Lebanon 24
Lebanon 24
نجمة لبنانية شهيرة تعرّضت للسرقة وخسرت كل أموالها.. هذا ما كشفته (فيديو)
Lebanon 24
نجمة لبنانية شهيرة تعرّضت للسرقة وخسرت كل أموالها.. هذا ما كشفته (فيديو)
01:42 | 2024-04-11
11/04/2024 16:56:21
Lebanon 24
Lebanon 24
يعيش وحيدا في بيروت: جورج وسوف يكشف أسرارًا عن حياته وهذا ما قاله عن ثروته (فيديو)
Lebanon 24
يعيش وحيدا في بيروت: جورج وسوف يكشف أسرارًا عن حياته وهذا ما قاله عن ثروته (فيديو)
00:53 | 2024-04-10
11/04/2024 16:56:21
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24