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البرلمان الأوكراني يُقر قانون التجنيد.. وعسكريون غاضبون!

Lebanon 24
11-04-2024 | 04:51
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أقر البرلمان الأوكراني اليوم الخميس، بحسب نواب، مشروع قانون حول التعبئة العسكرية يثير جدلا لأنه لا يذكر فترة لتسريح الجنود ما أغضب الكثير من العسكريين وعائلاتهم.

وقال النائب أوليكسي غونتشارينكو على تليغرام: "أقر القانون حول التعبئة بتأييد 283 نائبا" في وقت تواجه أوكرانيا نقصا في الجنود المتطوعين بعد مرور أكثر من عامين على بدء الحرب مع روسيا.
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وتباطأ المشرعون لعدة أشهر بشأن القانون الذي من المتوقع أن لا يحظى بشعبية.
جاء القانون بناء على طلب من القيادة العسكرية بقيادة قائد الجيش السابق فاليري زالوجني، الذي قال إن أوكرانيا بحاجة إلى ما يصل إلى 500 ألف مجند جديد لتعزيز صفوف الجيش.(سكاي نيوز)

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