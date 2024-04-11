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عربي-دولي

في أوديسا... الجيش الأوكراني يستخدم "دبابات الدفاع الجوي"!

Lebanon 24
11-04-2024 | 05:22
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لا تزال القوات المسلحة الروسية تدمر منظومات الدفاع الجوي التابعة لوحدات نظام كييف.
وقد تم الأربعاء 10 أبريل تدمير منظومة IRIS-T المتوسطة المدى الألمانية الصنع للدفاع الجوي في منطقة أوديسا. وقبل ذلك تم تدمير عدة منصات لمنظومة "باتريوت" الأميركية التي نُقلت إلى أقرب نقطة من خط الالتماس لمواجهة القاذفات الروسية.
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لذلك اضطرت القيادة العسكرية الأوكرانية إلى الاستعانة بمنظومات الدفاع الجوي القديمة السوفيتية الصنع، مثل منظومات "كوادرات" السوفيتية التي سلّمتها التشيك لأوكرانيا، ومنظومات Newa SC التي خضعت للتعديل في بولندا.
وقد شوهدت المنظومة الأخيرة عام 2022 في غرب أوكرانيا، لكن وردت معلومات في الوقت الحالي تفيد بنقل تلك المنظومات إلى منطقة أوديسا المهمة من ناحية الطرق الوجستية العديدة.
يذكر أن Newa SC  تعد نسخة مطورة من منظومة "إس – 125 إم ( نيفا – إم") السوفيتية الصنع، واستخدمت عند تصنيعها منصة دبابة "تي – 55" السوفيتية القديمة بدون برج ومدفع عيار 100 ملم. وتم تكييف تلك المنصة مع 4 صواريخ تطلق منها.
وعلى الرغم من استبدال الإجهزة الإلكترونية فيها فإن تلك المنظومات لا يمكن اعتبارها حديثة. ويستخدمها الجيش الأوكراني بسبب مواجهة النقص الحاد في المعدات الحربية الجديدة الأجنبية الصنع.
ويبلغ مدى اكتشاف الهدف لدى رادار المنظومة 80 كلم، المدى الأقصى لإصابة الهدف 25 كلم، المدى الأدنى 2.5 كلم، الارتفاع الأقصى لإصابة الهدف 18 كلم، الارتفاع الأدنى 20 مترا، احتمال إصابة الهدف 40 – 70%،  سرعة الهدف المراد إصابته 700 متر في الثانية. (RT)
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