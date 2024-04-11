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عربي-دولي

في تصنيف أغنى أغنياء العالم... ترامب يخسر موقعه

Lebanon 24
11-04-2024 | 06:30
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خسر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب موقعه في تصنيف أغنى 500 شخص في العالم، حسب بيانات التداولات ومؤشر "بلومبرغ" للمليارديرات (BBI).


وجاء تراجع ثروة الرئيس الأميركي السابق في ظل انخفاض سهم شركة Trump Media & Technology Group Corp، مؤخرا في الأسواق الأميركية.
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ويوم أمس تراجع سهم الشركة، المالكة لشبكة التواصل الاجتماعي Truth Social، بنسبة 8.57% إلى 34.26 دولار.
وأدى ذلك إلى انخفاض ثروة ترامب إلى 4.6 مليار دولار، ما قاد إلى خروجه من قائمة "بلومبرغ" للمليارديرات، إذ تبلغ أدنى ثروة الشخصيات المدرجة في القائمة 5.76 مليار دولار.
كذلك تراجع الرئيس الأمريكي السابق إلى المركز 697 في تصنيف مجلة "فوربس" الأمريكية لأغنياء العالم. (RT)
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