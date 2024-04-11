Advertisement

عربي-دولي

رئيس فنلندا يطالب "الناتو" بالاستعداد لمواجهة مباشرة مع روسيا

Lebanon 24
11-04-2024 | 06:34
A-
A+
Doc-P-1185962-638484397058333230.jpg
Doc-P-1185962-638484397058333230.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
طالب الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب حلف "الناتو" بالاستعداد لنزاع مباشر مع روسيا، رغم ثقته بضآلة احتمال حدوث مثل هذه المواجهة.


ودعا ستوب في حديث لصحيفة "فايننشل تايمز" البريطانية زعماء دول "الناتو" إلى إعداد جيوشهم للمواجهة مع روسيا بدلا من الاكتفاء بالإدلاء بتصريحات عدائية ضدها.
Advertisement
واعتبر أن التحذيرات الأخيرة من التهديد الروسي تصرف انتباه الدول الأوروبية عن مساعدة كييف وتدريب جنودها.
ومع ذلك لا يعتقد ستوب أن "موسكو ستهاجم إحدى دول "الناتو" قبل عام 2030".
وأضاف: "مما يثير قلقي، هو أن روسيا تنوي اختبار المادة 5 من ميثاق حلف الناتو للدفاع الجماعي، وأوروبا ستكون هدفا جديدا لروسيا. أعتقد أنه علينا الاستعداد لذلك رغم اعتقادي بضآلة احتمال حدوثه... يجب الاستعداد للأسوأ".
وأشار إلى أن بين الإجراءات التي على الدول الأوروبية أخذها في الاعتبار، التجنيد الإلزامي.
كما دعا ستوب الحلف إلى دعم أوكرانيا "مهما كان الثمن"، مشيرا إلى أن بلاده لا تشعر بأي قلق بشأن الخطط الروسية على طول الحدود الفنلندية.
وانضمت فنلندا إلى حلف "الناتو" في 4 نيسان 2023. (RT)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:45 | 2024-04-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:57 | 2024-04-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2024-04-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:09 | 2024-04-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2024-04-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
09:36 | 2024-04-11
09:14 | 2024-04-11
09:08 | 2024-04-11
09:00 | 2024-04-11
08:46 | 2024-04-11
08:40 | 2024-04-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24