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الأمن الروسي يحبط عملية إنزال بحري أوكرانية (فيديو)

Lebanon 24
11-04-2024 | 07:59
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أعلن الأمن الفدرالي الروسي إحباط عملية إنزال أوكرانية واسعة إلى جزيرة تريندوفسكايا شمال البحر الأسود خططت لها الاستخبارات البريطانية، وحصل على إفادات أسير أوكراني تدين لندن.


وجاء في بيان الأمن الفدرالي: "تم القضاء على مجموعة إنزال أوكرانية وأسر الجندي في المركز البحري الـ73 لقوات العمليات الخاصة الأوكرانية يفغيني غورين من مواليد 18 أيار 1985".
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وأفاد الأسير وهو الوحيد الذي نجا في الضربة الروسية لمجموعته بأنه تلقى تدريباته في إطار قوة أوكرانية كبيرة بقاعدة RIFLES لمشاة اللواء الـ20 بالفرقة "الحديدية" البريطانية الثالثة، وأن "مجموعات إنزال أوكرانية كانت قد تسللت بتوجيه وتخطيط بريطاني إلى منصة نفطية روسية في البحر الأسود بهدف الحصول على أجهزة حساسة يستخدمها الجيش الروسي في توجيه مسيراته".
 
وأكد أن مجموعة الإنزال لم تجد الأجهزة المشار إليها في المحطة، وأنها فجرت أجهزة اتصال أخرى كانت بالمحطة.
 
وأشار الأمن الفدرالي الروسي إلى تورط القوات الخاصة البريطانية المباشر في إعداد العمليات الموجهة ضد أمن روسيا وتدريب منفذيها في الأراضي البريطانية. (RT)
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