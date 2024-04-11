الكرملين يحذر من زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط... وهذا ما دعا اليه

أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف عدم تلقي روسيا حتى الآن أي طلب للتوسط في التهدئة بين إيران وإسرائيل داعيا دول المنطقة لضبط النفس، وعدم التصعيد.



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وجاءت تصريحات بيسكوف هذه ردا على سؤال حول التوتر بين إيران وإسرائيل بعد الغارة الإسرائيلية على القنصلية الإيرانية في دمشق. وقال: "من المهم للغاية في الوقت الحالي أن يحافظ الجميع على ضبط النفس وأن لا تنجر الأمور إلى زعزعة الاستقرار الكامل للوضع في المنطقة".وجاءت تصريحات بيسكوف هذه ردا على سؤال حول التوتر بين إيران وإسرائيل بعد الغارة الإسرائيلية على القنصلية الإيرانية في دمشق.

وفي وقت سابق من اليوم أوصت وزارة الخارجية الروسية بشدة المواطنين الروس بالامتناع عن السفر إلى منطقة الشرق الأوسط ولاسيما إسرائيل ولبنان والأراضي الفلسطينية، إلا للضرورة القصوى. (RT)