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عربي-دولي

برلين وموسكو تحذران: التصعيد في الشرق الأوسط لن يخدم أحدا

Lebanon 24
11-04-2024 | 08:46
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وسط مخاوف دولية من تفلت الصراع وتوسعه في الشرق الأوسط، مع تحضير إيران لضرب إسرائيل ردا على الهجوم الذي استهدف قنصليتها في دمشق وأودى بحياة مسؤولين عسكريين كبار، حثت كل من روسيا وألمانيا على ضبط النفس.
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فقد شددت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك خلال اتصال هاتفي مع نظيرها الإيراني، على أن الوضع المتوتر في الشرق الأوسط الشرق ليس لمصلحة أحد.
 
وحثت كل الأطراف على التصرف بمسؤولية وضبط النفس، وفق ما أكدت الوزارة في بيان نشرته على حسابها في منصة إكس اليوم الخميس.
 
كما دعت كافة الأطراف إلى التصرف بمسوؤلية والتحلي بضبط النفس.

بدورها دعت موسكو إيران وإسرائيل إلى ضبط النفس، بعدما أطلقت طهران تهديدات جديدة ضد تل أبيب.

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف لصحافيين في تصريحات صحفية اليوم "من المهم جدا أن يمارس الجميع ضبط النفس لتجنّب زعزعة استقرار المنطقة غير المستقرة أصلا". (العربية) 
 
 
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