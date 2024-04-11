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عربي-دولي

إسرائيل قتلت شخصية بارزة داعمة لحماس.. هذه هويتها

Lebanon 24
11-04-2024 | 09:14
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زعم الجيش الإسرائيلي أنه قتل ممولاً بارزاً لحماس في رفح يدعى "ناصر يعقوب جابر نصر"، بحسب "العربية". 
 
وأضاف: "ممول حماس المقتول حوّل مئات الآلاف من الدولارات للحركة.
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حماس

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