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عربي-دولي
إسرائيل قتلت شخصية بارزة داعمة لحماس.. هذه هويتها
Lebanon 24
11-04-2024
|
09:14
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زعم الجيش الإسرائيلي أنه قتل ممولاً بارزاً لحماس في رفح يدعى "ناصر يعقوب جابر نصر"، بحسب "العربية".
وأضاف: "ممول حماس المقتول حوّل مئات الآلاف من الدولارات للحركة.
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