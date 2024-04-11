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عربي-دولي
طائرة "اف-15" إسرائيليّة تهبط بشكل إضطراريّ.. ماذا حصل على متنها بعدما قصفت غزة؟
Lebanon 24
11-04-2024
|
10:12
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أفادت هيئة البث الإسرائيلية أن مقاتلة من طراز F-15 هاجمت غزة هبطت اضطراريا في قاعدة تل نوف الجوية بعد عطل فني.
وأشارت إلى أن المقاتلة التي هبطت اضطراريا تعرضت لأضرار ولا يوجد ضحايا.
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غزة
قاعدة تل نوف
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