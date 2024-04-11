طائرة "اف-15" إسرائيليّة تهبط بشكل إضطراريّ.. ماذا حصل على متنها بعدما قصفت غزة؟

أفادت هيئة البث الإسرائيلية أن مقاتلة من طراز F-15 هاجمت غزة هبطت اضطراريا في قاعدة تل نوف الجوية بعد عطل فني.

وأشارت إلى أن المقاتلة التي هبطت اضطراريا تعرضت لأضرار ولا يوجد ضحايا.